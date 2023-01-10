Piyasalarda gün ortası rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 5.175,59 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,61 puan değer kazandı.

Dün 5.170,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,38 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5.168,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.047,28, en yüksek ise 5.187,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,39 ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.877 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,38, bileşik getirisi yüzde 9,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 131,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7780 liradan, avro 20,1760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.877 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.

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