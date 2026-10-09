Borsa İstanbul'da yabancılardan üst üste hamle: Milyarlarca dolarlık giriş

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Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların alım eğilimi eylül ayında da devam etti. Ağustosta yeniden net alıma geçen yabancılar, eylülde 356,2 milyon dolarlık alım gerçekleştirerek üst üste ikinci ay piyasaya giriş yaptı.

Borsa İstanbul verilerine göre, yabancı yatırımcıların yılın ilk dokuz ayındaki toplam net alımı 3 milyar 192,4 milyon dolara yükseldi. Böylece ağustos sonunda 2 milyar 836,3 milyon dolar olan net giriş tutarı, eylül ayındaki işlemlerle birlikte artış gösterdi.

Yabancı yatırımcılar iki aydır alımda

Yabancı yatırımcılar 2026 yılına güçlü alımlarla başladı. Ocak ayında 1 milyar 994,1 milyon dolar, şubatta ise 864,3 milyon dolarlık net alım gerçekleşti. Mart ayında 623,3 milyon dolarlık net satış kaydedilirken, nisanda 1 milyar 262,6 milyon dolarlık giriş yaşandı.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yeniden satış ağırlıklı işlemler öne çıktı. Bu dönemde sırasıyla 845,8 milyon dolar, 81,2 milyon dolar ve 8 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Ağustos ayında 273,5 milyon dolarlık net alımla yeniden piyasaya yönelen yabancı yatırımcılar, eylülde de 356,2 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi.

Dokuz ayda 422 milyar dolarlık alış

Yılın ocak-eylül döneminde yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki toplam alış işlemleri 422 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde toplam satış tutarı ise 418 milyar 808 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu işlemler sonucunda yılın ilk dokuz ayında toplam 3,19 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti.

Yedi yıllık satış serisi 2025'te sona ermişti

Borsa İstanbul'un 1997-2025 dönemine ilişkin verileri, yabancı yatırımcıların uzun yıllar boyunca farklı yönlerde hareket ettiğini ortaya koydu.

Söz konusu 29 yıllık dönemde yabancılar 14 yılı net alımla, 15 yılı ise net satışla tamamladı. Özellikle 2018-2024 yılları arasında kesintisiz yedi yıl boyunca net yabancı çıkışı yaşandı.

2025 yılında ise yabancı yatırımcılar, 2017'den bu yana ilk kez yılı net alımla kapattı.

Tarihsel verilere göre, en yüksek yıllık net giriş 5,21 milyar dolarla 2012 yılında gerçekleşirken, en büyük net çıkış 4,58 milyar dolarla 2020'de kaydedildi.

2026'nın ilk dokuz ayında ulaşılan 3,19 milyar dolarlık net giriş, yabancı yatırımcıların yıl genelinde alım ağırlıklı hareket ettiğini gösterdi.