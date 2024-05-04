Borsa İstanbul'dan yeni adım: 13 Mayıs'tan itibaren...

Borsa İstanbul, 4 yeni endeks hesaplamaya başlıyor.

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, "Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından beri borsamızda işlem gören paylardan oluşan sürdürülebilirlik endeksleri hesaplanmaktadır. Borçlanma araçlarında da son yıllarda çevresel ve sosyal konulara pozitif etkisi olacak projelerin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen kıymetlerin sayısında artışlar görülmektedir. Bu artışlar neticesinde gelinen noktada Borsa İstanbul olarak sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturulmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları için 4 Yeni Endeks Hesaplamaya Başlıyor



Borsa İstanbul tarafından, Türk Şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen, “Yeşil Borçlanma Aracı” niteliğine sahip eurobondlar ile “Sürdürülebilir Borçlanma Aracı”… — Borsa İstanbul (@borsaistanbul) May 3, 2024

Açıklamada, bu kapsamda, Borsa İstanbul tarafından "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip eurobondlar ile "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan eurobondların dolar bazlı ve TL bazlı getirilerini yansıtmak amacıyla 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren toplam 4 yeni endeksin hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.