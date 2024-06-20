Borsa ne zaman açılacak? BIST'te Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Borsa bugün açık mı?

Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erdi. Kurban Bayramı tatilinin bu sene hafta sonundan başlayarak 9 güne çıkarılmasıyla 20-21 Haziran'da Borsa İstanbul'da işlemlerin olup olmayacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul (BIST) bankaların çalışma saatleri ile aynı sınıfta yer alıyor. Peki, 20-21 Haziran'da borsa açık mı, çalışıyor mu? Borsa İstanbul bugün açık mı? İşte BIST çalışma takvimi...

Borsa İstanbul açıldı mı?

Borsa İstanbul, bugün (20 Haziran) tarihinde işleme açıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,12 yükselişle 10 bin 588 puandan başladı. Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 artışla 10 bin 471 puandan tamamladı.

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