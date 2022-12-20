Borsa’da dolar bazında %100'den fazla getiri!
Küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 190 getiri sağlayarak 5.382 puanla rekor seviyeye çıkarken, dolar bazlı bakıldığında da yüzde 100'ün üzerinde kazançla tarihi bir performans sergiledi.
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Dolar bazlı BIST 100 endeksi, Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü ve dün 288 puana kadar çıktı. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, “Yılı bitirirken son çeyrek bilançolarının da fiyatlanabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da "Mevcut ekonomik kurallarda risksiz getiri olan faiz düşük kalıp döviz de hareket etmediği sürece bu durum devam edebilir” diye konuştu.
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