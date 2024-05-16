Borsada gong Altınay Savunma Teknolojileri için çaldı

Altınay Savunma Teknolojilerinin 8-9-10 Mayıs'taki talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul'da gong töreni yapıldı.

Talep toplama sürecinde Altınay Savunma Teknolojileri 3,6 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi gördü.



Gong törenine, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, TSKB ve Ziraat Yatırım yöneticileri katıldı.



Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin savunma sistemlerinin geliştirilmesinde değerli projeler gerçekleştiren Altınay Savunma Teknolojilerinin, savunma sanayisinin yerlileştirilmesine çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Ergun, "Yüksek teknoloji, nitelikli insan gücü yanında nitelikli finansal kaynak da gerektirir. İşte bu noktada şirketimiz finansal kaynağı halka arz yoluyla sağlamayı tercih etmiş, büyümesini ve başarısını yeni ortaklarıyla paylaşma kararı almıştır. Ben bu nedenle şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum." dedi.

"3,6 milyon yeni ortağımız oldu"

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da halka arzın hem mevcut yatırımlarını güçlendireceğini hem de gelecekteki projelere değer sağlayacağını ifade etti.

Altınay, "Milletimizin Altınay Savunma Teknolojilerini sahiplenerek vatan savunmasına katkı sağlamasından büyük bir gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisindeki başarı hikayesine daha fazla katkıyla ortak olmanın mutluluğu içindeyiz. Altınay Savunma Teknolojilerinde 3,6 milyon yeni ortağımız oldu, hepsine hayırlı olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Altınay Savunma Teknolojileri olarak yoğun talep gördüklerine dikkati çeken Altınay, "Borsada işlem gören bir şirket olarak kurumsallaşma yolunda çok kritik bir eşiği atladık. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlara aktararak büyümeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımız da bizlerle beraber bu büyümeye ortak olacak." ifadesini kullandı.

Letven Capital'in Genel Müdürü ve Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kılıç da halka arzla birlikte gelecek dönem büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Kılıç, "Toplam tahsisat tutarının 7 katı büyüklüğünde gelen talebi, şirkete olan güvenin bir yansıması olarak görüyoruz" dedi.

Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar lira

35 milyon 294 bin 118 nominal liralık kısmı sermaye artırımı, 23 milyon 529 bin 412 nominal liralık kısmı ise ortak satışı olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 nominal/adet hissenin satışa sunulduğu halka arz sonrasında Altınay Savunma Teknolojilerinin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Konsorsiyum lideri olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman'ın görev aldığı halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 1,9 milyar lira oldu.