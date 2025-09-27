Borsada ikinci dalga operasyonu: 11 kişi gözaltında

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi.

11 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni tarihli raporunda, PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edildiği ifade edildi. Bu tespitin ardından İstanbul ve Van’da operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Başsavcılık, ilgili kişi ve şirketler hakkındaki incelemelerin devam ettiğini, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

İlk operasyon

Soruşturma kapsamında daha önce Investco Holding yetkilileri hakkında işlem yapılmıştı. 16 Eylül’deki açıklamada, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçundan elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla 14 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Daha sonra 5 kişi daha yakalanmış ve şüpheli sayısı 19’a yükselmişti.

İlk operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklanmış, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.