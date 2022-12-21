Borsa’dan çifte rekor geldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,50 kazançla 5.419,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.445,92 puana taşıdı.
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
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