Borsa’dan çifte rekor geldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.