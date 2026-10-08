Borsalar için 2008 krizi uyarısı: Yüzde 36'lık düşüş tahmini

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Küresel borsalarda yapay zeka yatırımlarının desteklediği yükseliş sürerken, Londra merkezli yatırım bankası Panmure Liberum'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Bankanın piyasa stratejisi başkanı Joachim Klement, yapay zeka balonunun 2027 veya 2028'de patlayabileceğini ve bunun 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert piyasa düşüşlerinden birini tetikleyebileceğini savundu.

S&P 500 için yüzde 36 düşüş tahmini

Klement, ABD'nin gösterge endeksi S&P 500'ün 2027 sonunda 5.000 puana gerilemesini bekliyor. Bu seviye, tahminin yapıldığı dönemdeki piyasa değerine göre yaklaşık yüzde 36'lık düşüş anlamına geliyor.

Bloomberg'in takip ettiği yedi uzman ortalama yüzde 14 yükseliş beklerken, Klement, Avrupa'nın Stoxx 600 endeksinin de yüzde 30'dan fazla gerileyerek 430 puana düşebileceğini tahmin ediyor.

Yapay zeka balonu neden patlayabilir?

Klement'e göre temel risk, yapay zeka yatırımlarına öncülük eden büyük teknoloji şirketlerinin finansman yapısında.

Stratejist, bu şirketlerin serbest nakit akışlarının önemli ölçüde azaldığını, artan borçlanma maliyetlerinin ise dev yatırımların sürdürülmesini zorlaştırdığını belirtti.

Yatırımcıların teknoloji şirketlerinin kârlarına aşırı odaklandığını savunan Klement, makroekonomik ve kredi piyasalarındaki olumsuz gelişmelerin yeterince dikkate alınmadığını ifade etti.

Herkes aynı görüşte değil

Klement'in karamsar senaryosuna karşılık Citigroup stratejistleri, yüksek faizler ve jeopolitik risklere rağmen 2027'de güçlü şirket kârlarının küresel borsalardaki yükselişi destekleyebileceğini düşünüyor.

Dolayısıyla piyasalardaki temel ayrışma, yapay zeka yatırımlarının şirket kârlarını ne ölçüde artırabileceği ve bu yatırımların finansmanının sürdürülebilir olup olmadığı üzerinde yoğunlaşıyor.

Klement ise yatırımcıları olası bir düşüşe karşı hazırlıklı olmaya çağırarak, piyasanın aşağı yönlü hareket etmesi ihtimaline karşı şimdiden acil durum planları oluşturulması gerektiğini söyledi.