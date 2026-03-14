Borsalarda satış dalgası, altın ve Bitcoin ise direniyor

Küresel finans piyasaları haftayı petrol fiyatlarındaki sert yükselişin gölgesinde tamamladı. ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim ile Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırı iddiaları, enerji piyasalarında arz endişesini artırarak petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Bu gelişme, küresel hisse senedi piyasalarında geniş çaplı satışlara yol açtı.

ABD borsalarında haftanın son işlem gününde önemli endeksler geriledi. S&P 500 endeksi 40 puandan fazla düşüşle 6 bin 632 seviyesine inerken, bu düşüş endeksin üst üste üçüncü haftayı kayıpla kapatmasına neden oldu.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi de 206 puan değer kaybederek 22 bin 105 seviyesine geriledi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yaklaşık 119 puan düşüşle 46 bin 558 puanda kapanış yaptı.

S&P 500 endeksindeki 11 sektörün 9’u günü düşüşle tamamladı. Özellikle tüketim ürünleri ve gayrimenkul sektörleri yatırımcıların büyüme beklentilerini yeniden değerlendirmesi nedeniyle en zayıf performansı gösteren alanlar arasında yer aldı.

Hürmüz kaosu petrolü 100 doların üzerine taşıdı

Piyasalardaki dalgalanmanın ana nedeni enerji fiyatları oldu. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 95-98 dolar bandında işlem gördü.

Hürmüz Boğazı küresel petrol ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan geçiyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir kesinti, küresel enerji arzı üzerinde ciddi risk oluşturuyor.

Enerji fiyatlarının yükselmesi ise yatırımcılar arasında stagflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Ekonomide büyümenin yavaşladığı, ancak enflasyonun yüksek kaldığı bu senaryo, özellikle hisse senedi piyasaları için olumsuz bir tablo olarak görülüyor.

Avrupa ve Asya borsaları da geriledi

Petrol şokunun etkisi yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Küresel borsalarda da benzer bir satış dalgası yaşandı. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 1,6 gerilerken, enerji ithalatına bağımlı ekonomilerdeki kırılganlık yatırımcıları tedirgin etti.

Avrupa piyasalarında da düşüş dikkat çekti. Almanya’nın DAX endeksi yüzde 1,4 değer kaybederken, Stoxx 600 endeksi yüzde 0,7 geriledi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi ise yaklaşık yüzde 0,6 düşüş yaşadı. Özellikle ihracata bağımlı sektörler ve enerji maliyetlerinden doğrudan etkilenen sanayi şirketleri satış baskısının merkezinde yer aldı.

Altın 5 bin doların üzerinde gücünü koruyor

Küresel belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışı değerli metallere olan talebi artırmaya devam ediyor. Hafta içinde ons altın kısa süreliğine 5 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla 5 bin 43 dolar civarında dengelendi.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikalarına ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. Citi analistleri daha önce altının 2026 yılı Mart ayında 5 bin doların üzerinde kalacağını öngörmüştü. Son gelişmeler bu tahminin büyük ölçüde gerçekleştiğini gösteriyor.

Gümüş fiyatları ise güçlü rallinin ardından sınırlı bir geri çekilme yaşadı ve ons başına yaklaşık 80,89 dolar seviyesine geriledi. Ancak metalin hem sanayi üretiminde kullanılması hem de enflasyona karşı korunma aracı olması fiyatların uzun vadede destek bulmasını sağlıyor.

Bitcoin ve kripto piyasası görece dayanıklı

Küresel borsalardaki satışlara rağmen kripto varlıklar görece daha istikrarlı bir görünüm sergiledi. Bitcoin haftayı yaklaşık 70 bin 900 dolar seviyesinde tamamladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yaklaşık 2,42 trilyon dolar civarında seyretti.

Bu tablo, bazı yatırımcıların dijital varlıkları artık altın gibi makro ekonomik risklere karşı alternatif bir korunma aracı olarak görmeye başladığını ortaya koyuyor.

Piyasaların gözü Hürmüz Boğazı’nda

Analistler, önümüzdeki haftalarda küresel piyasaların yönünü belirleyecek en kritik faktörün Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler olacağını belirtiyor. Eğer petrol sevkiyatları normale dönerse enerji fiyatlarında hızlı bir düşüş görülebilir ve riskli varlıklar yeniden toparlanabilir.

Ancak bölgedeki gerilim devam ederse küresel ekonomi yüksek enerji fiyatları, kalıcı enflasyon ve yavaşlayan büyüme gibi zorlu bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle yatırımcılar, enerji piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.