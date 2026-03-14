Sıfır ev alanların sayısı azaldı: Konut piyasasında kritik dönüşüm

Türkiye’de toplam konut satışları yüksek seviyelerde gerçekleşmeye devam ederken, gayrimenkul sektörünün yakından takip ettiği sıfır konut satışlarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıkıyor.

Sıfır satış sektöre yarıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri ilk el konut satışlarının ayrı bir önem taşıdığını belirtiyor. Bu satışlardan elde edilen gelirin doğrudan sektörde faaliyet gösteren şirketlere aktarıldığına dikkat çekilirken, söz konusu kaynağın yeni projelerin finansmanında kullanıldığı ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayabildiği ifade ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yıllık dönemde “ilk el” olarak tanımlanan sıfır konut satışlarının sayısı ve toplam satışlar içindeki payı şöyle gerçekleşti:

-2017: 718 bin 104 adet (yüzde 48,10)

-2018: 715 bin 589 adet (yüzde 48,74)

-2019: 563 bin 419 adet (yüzde 39,15)

-2020: 530 bin 37 adet (yüzde 32,96)

-2021: 527 bin 473 adet (yüzde 32,77)

-2022: 547 bin 58 adet (yüzde 33,65)

-2023: 442 bin 484 adet (yüzde 33,27)

-2024: 517 bin 600 adet (yüzde 33,40)

-2025: 570 bin 812 adet (yüzde 32,43)

-2026: 71 bin 854 adet (yüzde 30,44 - Ocak ve Şubat verileri)