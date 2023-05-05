Borusan'dan 2025'e kadar 39 milyar TL yatırım

Mehtap HALICI

Tüm grup şirketlerinde önemli adımlar attıklarının altını çizen Kafadar, Borusan’ı 200 yıl sonrasına taşıyacak stratejik plan üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Borusan olarak 2025 yılına kadar 39 milyar TL tutarında bir yatırım planı olduğunu açıklayan Kafadar, önümüzdeki dönem önceliğinin karlı büyüme olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: “Faaliyet gösterdiğimiz iş alanlarına bakıldığında 2025 yılına kadar üretime 23,1 milyar TL, enerji sektörüne 5,9 milyar TL, lojistik sektörüne 2,8 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 2,3 milyar TL ve otomotive 4,9 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Borusan’ın, 162 milyon dolara Berg Pipe satın almasıyla birlikte ABD’deki tesis sayısını 4’e çıkaracağını belirten Kafadar, “Şirket böylelikle ABD’de toplam üretim kapasitesini 1 milyon tona, ABD cirosunu ise yaklaşık 1 milyar dolara çıkaracak” dedi.

Kafadar, Romanya’da da yaklaşık 15 milyon euro yatırım ile yeni tesis kurmaya hazırlanan Borusan Mannesmann’ın, Doğu Avrupa’daki konumunu güçlendirecek yeni yatırımı ile otomotiv sektörüne hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum çalışmaları kapsamında enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek için çalışan Borçelik’in 500 bin tonluk ağırlıklı otomotive yönelik bir galvaniz tesisi kurmayı planladığını belirten Kafadar, “Böylelikle büyüyen otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki pazar payını artırmayı da hedefliyoruz. Hedefin tam ortasına otomotivi koyduk. Otomotivden sonra beyaz eşya geliyor” diye konuştu.

Hibrit tesisi kuracak

Borusan’ın en çok yatırım yaptığı alanlardan birinin enerji olduğunu söyleyen Kafadar, yenilenebilir enerji alanında önemli attıklarını ifade ederek, hibrit enerji santrali kuracaklarını söyledi. Kafadar, “Saros RES, Türkiye’nin en büyük RES-GES hibrit tesisi olacak” dedi.

Elektrikli araca 258 milyon dolar

Yapacakları her yatırımın gelecekte ihraç olmasını istediklerini belirten Kafadar, elektrikli araç pazarında yukarı yönlü bir ivme olduğunu söyledi. Kafadar, bu alana 258 milyon dolar yatırım planladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’de yaklaşık 15 bin elektrikli araç var. Biz 2025 sonunda 155 bin elektrikli araç yapmayı planlıyorduk. Çünkü 2030 yılında Türkiye’de elektrikli araç sayısı 1,2 milyon olacak. Borusan EnBW Enerji, Şarj Ağı İşletmeci lisansını alırken hızlı şarj ağı kurma çalışmaları yapıyor. Bu pazarda yukarı yönlü bir ivme görüyoruz. Biz de 2030’a geldiğimizde 7 bin şarj hizmet noktası hedefliyoruz.”