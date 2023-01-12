BOTAŞ personel alımı yapacak: İşte BOTAŞ'ın yayınladığı iş ilanının detayları

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre işe alınacak eleman sayısı 261. İşe alınacak personelin sözlü sınavla alınacağı ifade edildi. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak.

BOTAŞ'ın iş ilanında yer alan "Genel Hükümler" ise şöyle:

1- İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.