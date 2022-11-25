Boyner, “Seninle Tamam” ile kadın istihdamını destekliyor

Hiç çalışma fırsatı bulamamış, çeşitli nedenlerle çalışma hayatına ara vermiş ve sonrasında da iş hayatına dönememiş kadınları Boyner’in bir parçası olmaya davet eden proje, kadınlara kendi belirleyecekleri çalışma saati seçeneğiyle işe başlama özgürlüğü sunuyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte 11 kadın, İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Kayseri ve İskenderun şehirlerindeki Boyner mağazalarında farklı departmanlarda görev alarak çalışma hayatına başladı.

Esnek çalışma

Boyner Büyük Mağazacılık Saha İnsan Kaynakları Direktörü Başak Bilgin, proje hakkında şunları söyledi: “Bu proje ile kadınlar için sadece istihdam yaratmıyor, onlara hayatlarını değiştirme fırsatı sunuyoruz. Üstelik proje kapsamında kadınlar çalışma saatlerini kendileri belirleyebiliyor. Projeyi hayata geçirdiğimiz mart ayından bugüne kadar 11 kadına iş fırsatı sunduk. Hedefimiz 2022 sonuna kadar 20 kadına ulaşmak.”