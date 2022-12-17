Boyner ve Vertical iş birliği ile atıklar mamaya dönüşüyor

Boyner, Vertical ve Opsis Çevre Teknolojileri iş birliği ile hayvan dostlarımıza destek olmak amacıyla atıkları doğru şekilde değerlendirerek anlamlı bir projeye imza attı. Odağında her zaman iyilik olan projelerle dikkati çeken Boyner, “Bizim içimiz güzel” diyerek, sürdürülebilir yaşam anlayışını temeline oturtan ve dünyada ilk kez “topraksız ve dikey tarım” uygulamasını hayata geçiren Vertical ile birlikte Opsis’in de katkılarıyla tabaklarda artan yemeklerin israf edilmesinin önüne geçmek üzere bir proje başlattı.

Proje ile Kadıköy ve civarındaki restoranların mutfağında kalan protein ağırlıklı gıda atıkları toplanarak Vertical’da bulunan özel mama dönüştürme makinesi sayesinde bu atıklar mamaya dönüştürülüyor. Dönüşen mamalar paketlenerek patili dostar için Kadıköy Hayvan Bakımevi’ne ulaştırılıyor. Bugüne kadar 45 paket mama Hayvan Bakımevi’ne ulaştırılırken proje kapsamında toplamda 120 paket mama hazırlanması hedefleniyor. Boyner Cadde veya boyner.com. tr ‘den 40 TL karşılığında Askıda Mama paketi satın alarak hayvan dostlara bu proje ile destek olunabiliyor.