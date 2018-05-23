Bozdağ: Dolarla sonucu değiştireceğini sananlar yanılıyor

23 Mayıs 2018

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolarda yaşanan hareketlilik için değerlendirmede bulundu.

"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" ifadesini kullanan Bozdağ, "Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den dolardaki sert hareketler sonrası açıklama

Dolar/TL'de sert dalgalanma