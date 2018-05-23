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Bozdağ: Dolarla sonucu değiştireceğini sananlar yanılıyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dolardaki hareketlenme ile ilgili, "Dolarla oynayarak seçim sonucuna değiştireceklerini düşünenler yanılıyor" dedi.

Bozdağ: Dolarla sonucu değiştireceğini sananlar yanılıyor
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Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolarda yaşanan hareketlilik için değerlendirmede bulundu.

"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" ifadesini kullanan Bozdağ, "Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.

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