Ekonomi Bakanı Zeybekci'den dolardaki sert hareketler sonrası açıklama

23 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümetin her zaman serbest piyasa ekonomisini esas aldığını ve bu anlayışla devam edeceğini belirterek, "Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, "Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır. İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir" şeklinde konuştu.

Zeybekci, "Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

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