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"Eğer ayağımız bir tökezlesin bütün başkentler ayağa kalkarlar"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "24 Haziran'da es kaza bunların dediği olsa bayramı bunlar mı yapar yoksa İsrail mi? Berlin'de mi kutlanır? Paris'te mi, Ankara'da mı kutlanır. Emin olun eğer ayağımız bir tökezlesin bütün başkentler ayağa kalkar." dedi.
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