BP'nin ilk çeyrek kârı analist beklentilerini aştı

İngiliz enerji şirketi BP kârı, Orta Doğu çatışmalarının petrol fiyatlarına etkisinden dolayı yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerini aştı. Şirket, yılın ilk üç ayında net kârın göstergesi olan temel yenileme maliyeti kârını 3,2 milyar dolar olarak açıkladı.

LSEG tarafından derlenen analist beklentileri bu rakamın 2,63 milyar dolar seviyesinde kalacağı yönündeydi. Şirket yönetimi, ortaya çıkan bu yüksek BP kârı rakamının güçlü petrol ticareti faaliyetlerinden ve orta akım performansından kaynaklandığını belirtti.

BP'nin kârı jeopolitik krizlerden destek buldu

Şirketin net kârı geçen yılın aynı döneminde 1,38 milyar dolar, 2025 yılının son üç ayında ise 1,54 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Fosil yakıt fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nda devam eden şiddetli kesintiler, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidi olarak tanımlandı. Küresel ticaretteki bu gerilim, enerji şirketlerinin hisse senedi fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu.

BP hisseleri değer kazandı

BP hisseleri, yoğun devralma spekülasyonlarına konu olduğu görece düşük performanslı yılların ardından son on iki ayda toparlanma gösterdi. Londra borsasında işlem gören şirket hisseleri 2026 yılında yüzde 32 oranında değer kazandı.

Bu fiyat artışıyla birlikte şirket, en büyük beş petrol devi arasında Fransa merkezli TotalEnergies'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Finansal başarılara rağmen şirket yönetimi, geçen hafta düzenlenen yıllık genel kurul toplantısında yatırımcıların ciddi tepkisiyle karşılaşmıştı.

Yatırımcılar iklim politikalarını reddetti

Şirket yönetimi, kurumsal yönetişim ve iklim şeffaflığı konularında yatırımcılarla sert bir anlaşmazlık yaşamıştı. Sadece çevrimiçi genel kurul düzenleme ve şirkete özgü iki iklim beyanı yükümlülüğünü kaldırma önergeleri çoğunluk desteği alamamıştı.

Genel kurulda Başkan Albert Manifold zayıf bir destek bulurken, petrol yatırımlarındaki sermaye disiplininin gerekçelendirilmesini talep eden önerge güçlü bir destek görmüştü. Açıklanan beklenti üstü BP kârı ve süregelen jeopolitik kısıtlamalar, petrol şirketlerinin yılın geri kalanındaki büyüme trendini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor.