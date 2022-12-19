Brambles, DJSI'da zirvede

CHEP markasıyla faaliyet gösteren küresel tedarik zinciri çözümleri lideri Brambles, kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne birinci sıradan girmeye hak kazandı.

Şirketin üst üste dokuzuncu kez endekse dahil edildiğini kaydeden Brambles CEO’su Graham Chipchase, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl gerçek anlamda rejeneratif bir vizyona ulaşmak amacıyla yeni hedefler belirleyerek sınırlarımızı zorladık. DJSI tarafından ödüllendirilmek bir onur; vizyonumuzu taçlandıran bu önemli kazanımla birlikte Brambles ile CHEP’in küresel tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıma konusunda sürdürdükleri rolden büyük gurur duyuyorum.”

Birçok kategoride sektördeki rakiplerini geride bıraktı

Brambles, 23/100’lük sektör ortalamasına karşılık 81/100 puan elde ederek sıralamada zirvedeki yerini aldı. Bu yüksek derece ile şirketin “Olumlu Gezegen”, “Olumlu İş” ve “Olumlu Topluluklar” olarak adlandırılan sürdürülebilirlik programının içeriği ve kapsamı ödüllendirildi.

Konuyla ilgili konuşan Brambles Sürdürülebilirlik Görevlisi JJ Freijo, “Brambles, çevresel raporlama ve sosyal raporlama alanları başta olmak üzere çoğu değerlendirme kategorisinde sektördeki en yüksek puanları toplayarak sektördeki en iyi uygulamalara örnek teşkil etti. Ayrıca güçlü etik davranış kuralları ve tedarik zinciriyle ilgili ayrıntılı inceleme programı sayesinde iş etiği kategorisinde de sektördeki rakiplerini geride bıraktı. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda güçlü bir performans geçmişine sahip olan şirketimiz, 2020 yılından bu yana değer zincirinin tamamında; tedarik zinciri emisyonlarını yüzde 4,5 oranında azaltmayı başardı. 2040 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeye yönelik yeni bir yol haritası sundu.”