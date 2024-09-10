Brent petrolün varil fiyatı 71,48 dolar (10 Eylül 2024)

Çin'de tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6 artarak beklentinin gerisinde kaldı. Ülkede ağustos ayı dış ticaret fazlası 91 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat yüzde 8,7 artışla öngörüleri aştı. İthalat ise yüzde 0,5 yükselişle beklentilerin gerisinde kaldı.

Uzmanlar, Çin piyasalarında temkinli duruşun sürdüğünü ifade ederken, analistler, bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olan Çin'de ithalata ilişkin beklenenin altında gelen verilerin ülkede ekonomik durgunluk endişelerini artırdığını bildirdi.

ABD'de yarın enflasyon verileri açıklanacak

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yarın enflasyon verileri açıklanacak. Ülkede resesyon endişeleri ve ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceği beklentisi sürüyor. Orta Doğu'da süren çatışmaların daha geniş alana yayılarak küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri ise fiyatları kısmen yukarı yönlü destekliyor.

Piyasalar, gün içinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporunu ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) küresel piyasa ve ABD ham petrol üretimine ilişkin tahminlerini içeren Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunu bekliyor. Brent petrolde teknik olarak 72,49 ile 74,05 dolar aralığının direnç, 70,93 ile 69,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.