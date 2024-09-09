Brent petrolün varil fiyatı 71,59 dolar (9 Eylül 2024)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, cuma günü yaptığı açıklamada faiz oranını düşürmenin zamanının geldiğini ve daha büyük faiz indirimlerine açık olduğunu söyledi.

Faiz indirimlerinin hızının ve politika faizindeki toplam düşüşü belirlemenin gelecekte verilecek kararlar olduğuna işaret eden Waller, faiz indirimi sürecini bir sonraki toplantıda başlatmanın önemli olduğunu ifade etti. Waller ayrıca verilerin daha büyük faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu göstermesi durumunda, bunu destekleyeceğini kaydetti.

Fed faiz indirim tahminleri

Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine ilişkin tahminler güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Orta Doğu’da süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD istihdam verileri ekonomik durgunluk endişesini artırıyor

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilerin dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde resesyon endişelerini artırması, piyasa oyuncularının talep iştahını azaltarak petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Analistler, geçen ay işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatarak, bu ay beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ABD ekonomisinde durgunluk endişesini beslediğini ifade etti.

Gözler FOMC eylül toplantısında

Bu hafta enflasyon verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin 17-18 Eylül’de toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki beklenilen faiz indiriminin boyutuna yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 71,79 ile 71,90 dolar aralığının direnç, 70,50 ile 70,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.