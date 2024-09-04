Brent petrolün varil fiyatı 73,38 dolar (4 Eylül 2024)

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankası'nın yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Libya Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün ilgili taraflar arasında Merkez Bankası krizinin çözümüne yönelik ilk tur müzakerelerin yapıldığını duyurdu. UNSMIL'nin açıklamasında, katılımcıların, Merkez Bankası'nı çevreleyen krizi çözmenin ve Libyalıların ve uluslararası ortakların kuruma olan güvenini yeniden tesis etmenin yolları konusunda önemli fikir birliğine vardıkları kaydedildi. Söz konusu uzlaşmalar, piyasa oyuncularının olası arz sıkıntılarına ilişkin endişelerini hafifleterek aşağı yönlü fiyat hareketlerini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 76,37 ile 78,98 dolar aralığının direnç, 72,33 ile 70,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.