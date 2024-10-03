Brent petrolün varil fiyatı 74,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,81 dolardan işlem görüyor. Dün 76,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler de fiyatların yükselişini destekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

ABD'de artan ham petrol stokları fiyatların artışını kısıtladı

ABD'de artan ham petrol stokları petrol fiyatlarının artışını kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 416 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 221 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde arttığına işaret eden veriler ülkede talebin düştüğü algısını destekleyerek fiyatları baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 76 ile 77,34 dolar aralığının direnç, 73,46 ile 72,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.