Brent petrolün varil fiyatı 77 doları aştı (9 Ekim 2024)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artışında, hidrokarbon kaynaklarının önemli kısmının bulunduğu Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmeler etkili oldu.

Orta Doğu'daki çatışmalar artarak sürüyor

Hizbullah'ın İsrail ile ateşkes arayışında olduğuna dair haber akışının ardından dün yüzde 4'ün üzerinde gerileyen petrol fiyatları, yeni işlem gününde bu kayıpların bir kısmını geri aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısının, son birkaç haftada İsrail'in saldırıları sonucu gücünü yitirmesiyle bağlantılı olduğunu ancak bu çağrının neyi kapsayıp kapsamadığının tam net olmadığını belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları bugün açıklanıyor

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapamayacağına yönelik sinyaller verebileceğini kaydetti. Ayrıca, bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının gelecek dönem politikalara ilişkin olası ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde arttığına işaret eden veri akışı fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 10 milyon 900 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 950 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 80,29 ile 83,11 dolar aralığının direnç, 75,52 ile 73,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.