Brent petrolün varili artan gerilimle yüzde 3'ten fazla yükseldi

Tahran'ın ABD'nin 14 maddelik teklifine verdiği cevabı beğenmeyen ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu'da gerilimin dozunu artıracak mesajlar verirken, müzakerelerin bir kez daha belirsizliğe sürüklenmesi tansiyonu yükseltti.

Fiyatlar yüzde 3'ten fazla yükseldi

Çatışmaların yeniden başlayacağı endişesi ile emtia piyasalarında dalganlanma yaşanırken tarafından Brent petrolün ve WTI'nin fiyatı yüzde 3'ten fazla yükseldi. Dün günü 104,21 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı 107,61 doları görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 101,44 dolara kadar çıktı.

Trump'ın açıklamaları piyasaları salladı

Fiyatlardaki yükselişte, Trump’ın İran ile ateşkesin yoğun bakımda olduğu mesajını vermesi etkili oldu. Özgürlük Projesi operasyonuna yeniden dönmeyi düşündüğünü ifade eden Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda" dedi.

Analistler, Orta Doğu kaynaklı risklerin ABD ekonomisi üzerinde henüz kayda değer bir etkisinin bulunmadığını belirterek, bu risklerin devam etmesi durumunda söz konusu etkilerin daha belirgin hale gelebileceğini söyledi.

Trump'ın bu haftaki Çin ziyareti de piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Trump’ın perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 107,95 doların direnç, 106,25 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.