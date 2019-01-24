Brexit, Türk tekstilini tehdit ediyor

24 Ocak 2019

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyondaki en büyük üçüncü pazarı konumundaki İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanırken; sektörün bu ülkeye 2 milyar dolarlık ihracatı da daralma riski ile karşı karşıya.

İngiltere'nin Brexit sonrası Gümrük Birliği'nden de çıkması durumunda Türkiye'nin bu ülkeye ihraç edeceği hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacağını belirten İstanbul hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, fiyat artışı nedeniyle yüzde 15-20 civarında pazar kaybı yaşanabileceğini; bunun önüne geçmek için İngiltere ile mutlaka serbest ticaret anlaşması (STA) yapılması gerektiğini söyledi.

Gültepe düzenlediği basın toplantısında, "İngiltere'ye ihracatımızı Gümrük Birliği çerçevesinde gümrük vergisi ödemeden yapıyoruz. İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılırken Gümrük Birliği'nde kalacağını ümit ediyoruz. Ama Gümrük Birliği'nden de ayrılırsa, İngiltere ile ivedilikle bir STA imzalanması gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Bu durumda sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapma imkanımız kalmayacak. Eğer herhangi bir anlaşma yapmazsak, İngiltere'deki alıcılar Türkiye'den ithalat yaparken yüzde 12 daha vergi vermek zorunda kalacak. Yüzde 12 hazır giyimde çok büyük bir rakam. Türkiye avantajını kaybeder ve 2 milyar dolar olan ihracat aşağılara doğru iner. 29 Mart öncesine kadar STA yapılması mutlak zorunluluk"

Kayıp yüzde 20'ye varabilir

Gültepe, 2 milyar dolarlık ihracattan ne kadarlık bir kayıp olabileceğine ilişkin soru üzerine ise, "İhracatımız yüzde 15-20 civarında azalabilir" dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre İngiltere, Almanya ve İspanya'nın ardından Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en büyük üçüncü ihracat pazarı konumunda bulunuyor.

İngiltere'nin toplam hazır giyim ithalatı ise 27 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

"İplikte ek vergi rekabet gücünü zayıflatıyor"

İngiltere pazarı ile ilgili belirsizlik sürerken, sektörün temel hammaddelerinden olan ithal ipliğe getirilen ilave gümrük vergisinin de sorun yarattığını belirten Gültepe, bu maliyet artışının fiyat tutturmaya çalışan ihracatçıların hareket kabiliyetini daha da azaltacağını vurguladı.

Bazı pamuk ve sentetik ipliklerin ithalatına geçtiğimiz günlerde yüzde 5-8 ek gümrük vergisi getirilmişti.

Gültepe, "Yurt dışından tedarik edilen iplik için uygulanan bu önlemin ithalatın azaldığı dönemde getirilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Son altı ayda iplik ithalatında ürün türlerine göre yüzde 25-50 düşüş var. Bu tabloya rağmen sektörün rekabet gücünün zayıflatılmasını son derece isabetsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise, iplikte 400 bin ton atıl kapasite bulunduğunu belirterek, pamuk ipliği ve suni sentetik iplikte ilave gümrük vergisi getirilmesini talep ediyordu. Birlik, ilave vergi getirilmesi durumunda söz konusu atıl kapasitenin yarısının çalıştırılabileceğini savunuyordu.

Kaynak: Reuters