BRICS kendi merkez bankasını kuruyor

Emre ERGÜL

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın kurduğu, bu yılın başında da 5 yeni üyenin (Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan) katıldığı BRICS, Amerikan dolarının global ticaretteki gücünü kırmak, ticareti dolarsızlaştırmak için önemli bir atmaya hazırlanıyor. BRICS ekonomik ittifakının geçtiğimiz yıl kendi ortak para birimini geliştirmek için toplandığı biliniyor.

Bu konudaki gelişmeleri ve endişeleri Rus basınına anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS’in kendi merkez bankasını kurmak için kolları sıvadığını açıkladı: “BRICS ittifakının öncelikle ortak para birimini ihraç edecek bir merkez bankası oluşturması gerekiyor. Bu konunun varlığı, nihai yaratımı açısından çok önemli. Görüşmeler, tek bir i hraç merkezinin, tak bir temel iskonto oranı belirleyen bir merkez bankasının oluşturulmasını içeriyor.”

BRICS’in ekonomik boyutunun yeni üyeleriyle iki katına çıktığına dikkat çeken Ryabkov, ittifakın şu an hayati bir çıkmaza girdiğinin altını çizdi. Merkez bankası kurulmasının BRICS’in en önemli projelerinden olduğu değerlendirmesinde bulunan Rus Bakan Yardımcısı, “Muhtemelen biraz zaman alacak. Ancak bu zaman, yıllar veya onyıllar olmaz. Çok hızlı gerçekleşir” diyerek yakın geleceği işaret etti. Öte yandan Amerikalı milyarder Robert Kiyosaki, bir süredir Amerikan doları hakkında bir süredir yaptığı uyarı yayınlarına yenisini ekledi.

“ABD ekonomisi büyük çöküş yaşayacak” diyen Kiyosaki, “Çöküş başladı. Kötü bir şey olacak” diye uyardı. Para birimlerinin değer kaybedeceğini belirten Kiyosaki, X platforrmundaki takipçilerini paraya yatırım yapmama çağrısı yaptı. Çeşitli varlıklara yatırım yapılmasını öneren Kiyosaki, altın ve Bitcoin’I önerdi. Amerikan ekonomisiyle ilgili bir uyarı da yatırım yönetimi şirketi BlackRock’tan geldi. Şirket, rezervinde nakit bulunan yatırımcıları, bir kısmını tahvillere kaydırmaya başlamaları konusunda uyardı.