BRICS, ortak para birimi ve ortak bankacılık sistemi kurmaya hazırlanıyor

Dünya gözünü önümüzdeki hafta Rusya’da düzenlenecek BRICS zirvesine çevirdi. Türkiye'nin de aday ülke olarak katılacağı BRICS'de yeni üyelikler değerlendirilecek. BRICS'in küresel ekonomideki payı yüzde 40'lara yaklaşırken, zirvede ortak para biriminin de konuşulması bekleniyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, BRICS'in ekonomik büyüklüğü 29,5 trilyon doları geçiyor. 2028’de dünya satın alma gücünün yüzde 38,6’sını BRICS grubunun oluşturması bekleniyor.

Petrolün yeni hakimi BRICS olacak

BRICS 2024 itibarıyla dünya petrol üretiminin yüzde 45’i ve lityum, altın, gümüş, kömür gibi kaynakların büyük çoğunluğuna sahip. Venezuella'nın da üyeliği kabul edilirse petrol rezervinin çoğunluğu BRICS'te olacak.

Ortak para birimi

BRICS ülkeleri dolara alternatik olarak, kendi aralarındaki alışverişlerde ortak bir para birimi kullanmayı değerlendiriliyor.

Rusya'nın ABD ve Avrupa'nın ortak bankacılık sisteminden çıkarılmasının ardından, BRICS ortak bankacılık ve ödeme sistemlerini de gündeme aldı. Ortak ödeme sistemin hayata geçirilmesi durumunda dünya nüfusunun yarısı bu sistemden yaralanmış olacak.

BRICS'te hangi ülkeler var?

Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliği için kuruldu.

Bu sene başında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE de BRICS'e katıldı.

Zirveye kaç ülke katılacak?

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, zirveye 32 ülke temsilcisi ve 24 ülke liderinin katılımı bekleniyor. Türkiye'de aday ülke sıfatı ile zirvede yerini alacak.