BTK Akademi, 1 milyonunun üzerinde kullanıcıya erişti

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi" tarafından düzenlenen "BTK Akademi Kariyer Zirvesi 2022" etkinliği başladı.

Zirvenin açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımıyla Kurumun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sayan, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe her geçen gün ivme kaydettiğini vurgulayarak, bunun devamlılığını sağlamak amacıyla sürekli hedef büyüttüklerini söyledi.

Yazılım konusunda gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkenin yıldızını bu alanda parlatmak için çalıştıklarını anlatan Sayan, bu kapsamda önemli faaliyetler yürüten "BTK Akademi"nin 1 milyonunun üzerinde kullanıcıya eriştiğini bildirdi.

Sayan, BTK tarafından düzenlenen Kodlama Maratonları, Yaz Kampları gibi etkinliklerle ülkenin dört bir yanındaki gençlere yazılım tutkusu kazandırdıklarını dile getirdi. Artık BTK Akademide katılım değil başarı sertifikası vereceklerini aktaran Sayan, " 'BTK Akademi Pro' çok yakında sizlerle beraber olacak" dedi.

Gençlerin zirvede sektör liderleriyle buluşma şansı elde edeceğini belirten Sayan, "İyi yerlerde staj yaparsanız, oralarda kendinizi ispat ettiğiniz takdirde iş garanti. Bizim sektör için nitelikli eleman ihtiyacında had safhadayız. Verdiğimiz eğitimlerle ilgili başta iletişim firmalarında olmak üzere sürekli bir arayış var. Nitelikli, kendilerini geliştirmiş arkadaşları üniversitedeyken bile aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz stajı 'mesleği öğrenme' yeri olarak görmeli”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz de, finansal işlemlerle sağlık ve eğitim sistemlerinin dijitalleştiği bir dönemin yaşandığını, bunun fırsatlar yarattığını belirterek, "Kaçırdığımız sanayileşme sürecini dijital çağda yakalama fırsatına ülkemizin gençleriyle sahibiz." dedi.

Ersöz, BTK Akademinin kıymetli çalışmalar yaptığını ifade ederek, gençlerin kariyer tercihlerinde ilgi ve arzuları kadar yetenek ve becerilerinin de önemli yer tuttuğunu anlattı.

Kariyer yolunda staj konusunun ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Ersöz, "Stajı sadece diplomaya ulaşmak için gereken bir araç olarak görüyoruz. Stajları zorunlu olmadıkça gerekli görmüyoruz ama daha sonra bir sürü sertifikalı programlara tonlarca para ödüyoruz. Gençlerimiz stajı 'mesleği öğrenme' yeri olarak görmeli. Gittiği iş yerini daha sonra çalışacağı iş yeri olarak değerlendirmeli. İş dünyası da meslektaşlarımı yetiştiriyorum algısıyla staja yaklaşmalı." değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye'nin teknolojide ve ekonomide çağ atlayacağına inanıyoruz”

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da, düzenlendikleri etkinliklerle gençlerle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen bilişim sektörü firmalarını bir araya getirdiklerini aktardı.

Bilişim teknolojilerinin bir seçim değil, zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, "Teknolojiye yön veren, üreten, kendi beyin gücüyle katma değerini artıran bir Türkiye hedefimizin en önemli halkasının eğitim olduğunu çok iyi biliyoruz. Değişen ve gelişen dünyaya gençlerimizi en etkili ve bilgili şekilde geleceğe hazırlamak için birçok çalışmayı aynı anda sürdürüyoruz" diye konuştu.

Karagözoğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla gençleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yaptıkları çalışmalara değinerek genç nüfusa yapılan yatırımlarla Türkiye'nin teknolojide ve ekonomide çağ atlayacağına inandığını belirtti. Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Hedeflerimize ulaşmakta en önemli noktalardan biri de yerli ve milli olmaktır. Bu sebeple gençlere de yerli ve milli üretim bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum. Bu bilinç doğrultusunda gençlerin eğitimine yaptığımız bu yatırımlar, ülkemizi teknolojiye yön veren ülkeler liginde önemli bir konuma yükseltecek, ekonomik olarak çok daha iyi noktalara gelmemizi sağlayacak ve teknolojiye gönül vermiş gençlerin yetiştirilmesine önemli katkıda bulunacak."

Konuşmaların ardından, BTK Akademide eğitim alan ve plaket almaya hak kazanan öğrencilerle paydaş firmaların temsilcilerine plaket takdim edildi. Daha sonra, Bakan Yardımcıları Sayan ile Ersöz, işbirliği protokolüne imza attı.

Zirve, iletişim operatörleri, savunma sanayi ve e-ticaret şirketlerinin temsilcilerinin katılacağı çeşitli oturumlarla 2 gün devam edecek.