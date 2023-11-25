Bu hafta dolar, altın ve borsa kazandırdı (20-24 Kasım 2023)
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,36 kazançla 7.959,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.851,34, en yüksek 8.062,11 puanı gördü.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 değer kazancıyla 1.858 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 kazançla 12.483 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,63 değer kazanarak 28,8800 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,11 yükselişle 31,5290 lira oldu.
Geçen hafta 35,7340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,67 artarak 36,3290 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,84 kazançla 32,7330 liradan alıcı buldu.