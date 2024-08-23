Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

BIST 100 endeksi, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybederek 9,668,10 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,21 yükselişle 18 bin 305 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 451 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 590 liraya yükseldi.

Dövizde son durum

Bu hafta ABD doları yüzde 0,89 değer kazanarak 34,0000 avro da yüzde 2,53 artışla 38,0000 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.