Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,48, altının gram fiyatı yüzde 0,50 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,38 ve avro/TL yüzde 1,22 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.216,16 puanı ve en yüksek 14.085,39 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,50 azalışla 6 bin 154 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 düşüşle 40 bin 263 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,66 azalışla 10 bin 103 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artışla 47,5260 liraya, avro da yüzde 1,22 yükselişle 54,5180 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34, emeklilik fonları yüzde 1,55 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.