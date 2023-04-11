Buğday fiyatları yüzde 1 yükseldi

Mısır fiyatları ABD’nin bahar mevsimi ekim dönemi için hava koşullarının iyileşeceği beklentileri nedeniyle geriledi. Rusya geçtiğimiz cuma günü, Rusya’nın tarım ürünlerinin ihracı üzerindeki engeller kalkmadığı sürece tahıl anlaşmasını uzatmayacağı tehdidinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov’un aynı gün Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede de bahsi geçen engellerin kalkmasının anlaşmanın gelecek ay uzatılması için şart olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edilmişti. Lavrov, Çavuşoğlu ile Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasında yer alan maddelerin uygulanmasında görülen “başarısızlığı” ele aldıklarını belirtmişti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 1.1 artışla 6.82 dolar/bushel, yani 250.6 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır yüzde 0.2 gerileyerek 6.42 dolar/bushel, yani 252.7 dolar/ton seviyesine