Buğday ithalat yasağı gevşetiliyor
Haziran ayından bu yana yürürlükte olan buğday ithalat yasağı yarın gevşetiliyor. İhracata yönelik üretim yapan sektörler, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihtiyaç duydukları buğdayın yüzde 15’ini ithal edebilecek.
Haziran ayından bu yana uygulanan buğday ithalat yasağı yarın itibarıyla kısmen gevşetiliyor.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuter'a konuşan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, yasak sonrası Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracata yönelik ürünler için buğday ithalatının yüzde 15 oranında serbest bırakılacağını belirtti.
Geri kalan yüzde 85'lik ihtiyaç ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla karşılanacak. Gevşetilen ithalat düzenlemesiyle, özel sektör yıl sonuna kadar kısmi ithalat yapabilecek.