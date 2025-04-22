Bugün bankalar açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? EFT ve havale yapılıyor mu?

Bugün bankalarda işlem yapmak isteyenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankaların çalışma durumunu merak ediyor. Birçok vatandaş "Bankalar 23 Nisan'da açık mı?" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan havale ve ETF işlemlerin yapılıp yapılmadığı da sıkça araştırılıyor. İşte konuya dair bilgiler...

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

23 Nisan, Türkiye'de resmi tatiller arasında yer aldığı için yarın bankalar hizmet vermeyecek. Kamuya ait ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Bankalar, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla tekrar hizmet vermeye başlayacak.

ETF, FAST VE HAVALE İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ?

Resmi tatillerde EFT işlemleri yapılsa bile aynı gün içinde işleme alınmaz. 23 Nisan'da yapılan EFT'ler, ilk iş günü olan 24 Nisan'da işleme konulacaktır. Ancak aynı banka içinde yapılan havale işlemleri ile FAST sistemi üzerinden gerçekleştirilen para transferleri 7 gün 24 saat çalıştığı için 23 Nisan günü de sorunsuz şekilde yapılabilir.