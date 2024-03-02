Bugünün kadın liderleri geleceğin liderleri ile buluşuyor

Gençlerin kariyerine yön veren platform Youthall, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenleyeceği "Inspiring Women Career Summit" ile dikkatleri üzerine çekiyor. Zirve, başarı dolu hikâyeleriyle ilham veren kadın liderleri, geleceğin liderleriyle buluşturmayı hedefliyor. Üniversitelerin İşletme ve İktisat Fakülteleri, Mühendislik ve Fen Bilimleri bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olan öğrencilerin katılacağı etkinlik, 6 Mart'ta çevrimiçi olarak başlayacak ve 7-8 Mart'ta Kolektif House Maslak'ta fiziksel olarak gerçekleşecek.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden kadın liderlerin deneyimlerini ve başarı öykülerini paylaşacakları bu zirveye katılım için son başvuru tarihi 5 Mart olarak belirlendi. Başvurular, Youthall'un resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Gençlerin kariyer platformu Youthall, düzenlediği zirve ve etkinlikler aracılığıyla gençlerin kariyer yaşamına rehberlik etmeyi sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenleyeceği Inspiring Women Career Summit’te geleceğin liderlerini 3 gün boyunca farklı sektörlerden bambaşka yetkinliklere sahip kadın liderlerle tanıştıracak. Alternatif Bank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirvede; Adel-Faber Castell, Akçansa, Alternatif Bank, AstraZeneca, ATÜ Duty Free, BAT, Borçelik, Borusan Holding, BTS & Partners, Carrefoursa, CCI, Coşkunöz Holding, Doğan Holding, Enerjisa Enerji, EVYAP, Ford Otosan, Garanti BBVA, Mapfre Sigorta, Menarini Türkiye, Norm Holding, OGGUSTO, Olgun Çelik, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), SOCAR Türkiye, Viatris ve Yıldırım Holding gibi alanında öncü şirketlerden ilham veren kadın liderler, Youthall çatısı altında geleceğin lider adaylarına yol haritası sunacak.

Gençlere hedef odaklı, yol gösterici yaklaşım sunacak

Inspiring Women Career Summit, iş yaşamında değer üreten kadın liderlerin kariyer yaşamlarındaki çok önemli kilometre taşlarını ve edindikleri farklı yetkinliklerin liderlik vizyonlarına kazandırdıklarını gençlere aktaracak. Gençlere, yolun henüz başındayken kadın liderlerin ilham verici başarı hikayeleri üzerinden hedef odaklı, yol gösterici bir yaklaşım sunacak zirveye katılanlar, her gün için bir sertifika almaya hak kazanacak. 3 gün boyunca tüm oturumlara katılanlar ise zirveden 3 sertifika ile ayrılacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için.