Bulgaristan ile roaming anlaşması yapılacak
Bulgaristan, Türkiye ile roaming ücretlerinin düşürülmesi için müzakere yürüteceklerini açıkladı.
Türkiye ile Bulgaristan arasında daha ucuz roaming ücretleri anlaşması yapılacak.
Bulgaristan Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, uluslararası roaming tarife ücretlerinin düşürülmesi için Türkiye ile müzakereler yürüteceklerini bildirdi.
Bahse konu müzakerelerden iki ülkede yaşayan yaklaşık 87 milyon vatandaşın istifade edeceği belirtiliyor.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mevcut dakika başı roaming fiyatları 2,99-6,99 leva arasındayken, megabayt fiyatları 25 leva civarında bulunuyor. 1 Bulgar levası yaklaşık 2.30 TL seviyesinden işlem görüyor.
Roaming nedir?
Bir ülkeye ait telefon hattı ile başka bir ülkeden hizmet alındığında verilen ücrete roaming denir. Roaming ücreti GSM operatörlerinin yaptığı ikili anlaşmalarla belirlenir.
Avrupa Birliği ülkeleri, 2017 Haziran ayında birlik içinde roaming uygulamasına son vermişti.