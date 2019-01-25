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Bulgaristan ve KKTC'ye mal taşıyan araçlara ÖTV istisnası

İhraç malı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve KKTC olan taşıtların motorin tesliminde 300 litreyi aşmayan depoları bulunanlar için ÖTV istisnası uygulanacak.

Bulgaristan ve KKTC'ye mal taşıyan araçlara ÖTV istisnası
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ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve KKTC olan araçların 300 litreyi aşmayan depolarına, araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını geçmemek kaydıyla yalnızca yurt dışına çıkışlarda motorin teslimi ÖTV'den istisna olacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

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