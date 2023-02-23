Bulgaristan'ın euro bölgesine girişi için tarih verildi: 'Tüm şartları karşılarsa...'
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, komşu Bulgaristan'ın euro bölgesine katılımı için tarih verdi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bulgaristan'ın, euro bölgesine bütün katılım kriterlerini karşıladığı takdirde Ocak 2025'ten itibaren euro para birimine geçebileceğini açıkladı.
Bulgaristan, enflasyon kriterlerini karşılamadığı ve gerekli bazı yasal değişiklikleri uygulamadığı için Ocak 2024'te euro bölgesine katılma hedefinden geçen hafta vazgeçmişti.
Özel televizyon kanalı Nova'ya konuşan Dombrovskis, "Tarih, tüm Maastricht kriterleri karşılandığı zaman belirlenecek. 1 Ocak 2025 olası bir tarih olabilir" dedi.