'Bunlar daha iyi günlerimiz' diyen Hakan Kara'dan dikkat çeken mesaj

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara’nın iki gün önce attığı bir tweet gündem yarattı.

Prof. Dr. Kara, sanayide istihdam beklentisi verilerinin sert iniş içinde olduğunu yansıtan bir grafik paylaşmış ve “Moral bozmak istemem ama bunlar daha iyi günlerimiz” şeklinde bir değerlendirme yapmıştı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Hakan Kara, ses getiren yorumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda Hakan Kara, “Bu mesajımı felaket haberi gibi yorumlayan çok olmuş” derken şöyle devam etti:

* Söylemek istediğim, yavaşlama sürecinin daha başında olduğumuz. İniş devam edecek fakat sert bir çakılma beklemiyorum.