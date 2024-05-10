Bursa siyah incirinin 2025'te Japonya'daki marketlerde satılması hedefleniyor

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Japonya Pazarı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, çevrim içi düzenlenen toplantıda, Türk çiftçisinin alın teriyle üretilen yaş meyve ve sebzenin dış pazarlarda yerini alması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Ürünlerin Japonya'ya ihracı konusunda, kiraz ile başlayan çalışmaları siyah incirle sürdürdüklerini aktaran Yazgan, "Bursa siyah incirini 2025 yılında Japon marketlerine götürmeyi, Tokyo'daki marketlerde siyah incir satılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz da Japonya'nın meyve sebzede oldukça sıkı karantina tedbirleri uyguladığını aktardı.

Yılmaz, "Bursa siyah incirinin niteliği itibarıyla Japonya'da kendi pazarını oluşturabileceğine ve önemli talep yaratabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'ya ihracatın açılmasına yönelik yapılan bilimsel çalışmaların bu ülke makamlarınca kabul edilmesiyle ihracata başlanabileceğini kaydeden Yılmaz, bu süreçte tanıtım etkinliğinin planlandığını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Japonya pazarında dikkat edilmesi gerekenler, lojistik ve vergi hadleri gibi konuların ele alındığı toplantıda, geçmiş yıllarda bu ülkeye sebze ve meyve satan ihracatçılar da deneyimlerini paylaştı.