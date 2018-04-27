Bursalı 100’ü aşkın firma temsilcisi Sırbistan’da

27 Nisan 2018

BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bebe çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik yürütülen iki ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projesi kapsamında 100’ü aşkın Bursalı firma temsilcisi Sırbistan’ta yeni işbirliklerinin yollarını aradı. 52 firmanın stant açtığı B2B etkinlikte Sırbistan’ın yanı sıra Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova’dan gelen 500’ü aşkın iş insanı Bursalı firmaların ürünlerini yakından inceledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş gerçekleştirilen etkinlikte Sırbistan ve çevre ülkelerden 500’ü aşkın yabancı alıcıyı Ur-Ge firmaları ile buluşturduklarını söyledi. Düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizasyonunun bugüne kadar gerçekleştirilmiş en başarılı çalışmalardan birisi olduğunun altını çizen İsmail Kuş, “İnşallah bu özel organizasyonun firmalarımıza, sektörümüze ve Bursa’mızın tanıtımına ciddi katkısı olacaktır” dedi. Ur-Ge projelerinin Ekonomi Bakanlığı’nın önemli destekleriyle yapıldığını hatırlatan İsmail Kuş, Bakanlığın İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya ile birlikte Ur-Ge bünyesindeki firmaları tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, “Bizim için firmalarımızın geri dönüşleri oldukça önemli. Firmalarımızın yüzde 100 memnuniyeti var. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığını almak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” diye konuştu.

“Sırbistan büyük bir potansiyele sahip”

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Ur-Ge projelerinin firmaların ihracatını artırmaya yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en etkili çalışma olduğunu ifade etti. Sırbistan’ın yanı sıra çevre ülkelerden gelen alım heyetleri ile organizasyonun daha da zenginleştiğini dile getiren Bayizit, “Sırbistan, komşu ülkelerle birlikte ele alındığında büyük bir alım potansiyeline sahip. Hem katılımcı firmalarımızla hem de dışarıdan gelen alıcı gruplarıyla görüşme fırsatı buldum. Herkesin etkinlikten memnun olduğunu gördüm. Alıcılar Türk ürünlerinin kalitesinin ve fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirttiler. Rekabetçi yapımızla birlikte inşallah yakın zamanda bu temaslarımızı ihracata da çevirmiş oluruz” dedi.

Firmalara 1.5 milyon dolarlık tasarım desteği

Bakanlık olarak tasarım ve ürün geliştirme desteğini firmaların kullanımına sunduklarını hatırlatan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya da, tasarımcı istihdamı, tasarım departmanının kurulması ve tasarımcıların yurt dışı fuar ziyaretleri olmak üzere 1.5 milyon dolarlık desteği firmalarımızın kullanımına sunduklarını söyledi. Kılıçkaya şu bilgileri verdi: “Firmalarımız bu destekten 5 yıl boyunca yararlanabiliyorlar. Bebe çocuk konfeksiyonu için de oldukça önem arz eden tasarım konusunda sunmuş olduğumuz bu destekten firmalarımızın en üst düzeyde faydalanmalarını temenni ediyorum.”