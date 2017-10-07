Bursalı gıda üreticileri Almanya'ya çıkarma yaptı

07 Ekim 2017

Almanya'nın Köln şehrine Anuga Gıda Fuarı'na katılmak için gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) gıda sektörü temsilcileri, Avrupa ile bu alanda ticaret hacminin artırılması çalışmaları kapsamında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en önemli gıda üretim merkezlerinden Bursa, Almanya pazarındaki ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede BTSO öncülüğünde 75 gıda sektörü temsilcisi, Anuga Gıda Fuarı öncesinde bir otelde Almanya iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

BTSO Küresel Fuar Acentesi ve Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında Almanya'ya gelen sektör temsilcileri, Almanya ve Avrupa'nın iş dünyası ile işbirliği yollarını aradı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa’'nın gıda alanında önemli bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün Türkiye için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Onur, "Bursa'da yaş sebze meyve, hayvancılık ve işlenmiş gıda önemli yer tutuyor. Kentimiz, topraklarının verimliliğini büyük tüketim merkezlerine yakınlığı, ihracat potansiyeli, bilinçli tarım uygulamaları ve tarımsal ürünlerini işleyen sanayisi ile bütünlemeyi başarmıştır. Bursa iş dünyası olarak Almanya pazarındaki ağırlığımızı artırmak istiyoruz. İkili işbirliği platformları Türkiye-Almanya arasındaki ticaret köprülerini güçlendirecektir." dedi.

Türkiye'nin Dusseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mustafa Hilmi Aşkın, BTSO üyelerinin Almanya pazarında daha da güçlü olabileceğini belirterek, organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür etti.

BTSO Anuga Fuarı Heyet Başkanı ve Meclis Üyesi Burhan Sayılgan, Bursalı firmaların üretimdeki tecrübesiyle Almanya pazarında daha fazla yer alabileceğini söyledi.

"Alman halkı en çok Türk dönerini seviyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamarı Derneği (MÜSİAD) Kuzey Ren Vestfalya Şube Başkanı Bahattin Yılmaz, Almanya'da 60 bin Türk firmasının olduğunu, bunun yüzde 50'sinin ise Kuzey Ren Vestfalya'da faaliyet gösterdiğini belirtti.

BTSO'nun güzel bir organizayona imza attığını ifade eden Yılmaz, "Bursalı firmaların kalitesi oldukça iyi. Ne sattığını ve ne istediğini bilen firmalar Almanya'ya geldiler." dedi.

Yılmaz, Almanya'daki Türk şirketlerinin ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getirerek, Alman halkının en çok Türk dönerini sevdiğini söyledi.

Gıda alanında büyük Alman marketlerinin Türk markalarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yılmaz, "Bursa iş dünyası Almanya'daki fırsatları kaçırmamalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA