Bursalı ihracatçılar: Şartlar zor ama durmak yok

Uludağ İhracatçı Birlik­leri çatısı altında faali­yet gösteren dört birlik, 2024 yılında en başarılı perfor­mans gösteren firmalarını or­tak bir törenle ödüllendirdi. Tö­rene Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, UİB Koordinatör Baş­kanı Baran Çelik, UTİB Başka­nı Pınar Taşdelen Engin, UH­KİB Başkanı Nüvit Gündemir, UMSMİB Başkanı Özkan Ka­miloğlu ve UYSMİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan’ın yanı sıra çok sayıda ihracatçı firma katıldı.

“Önümüzdeki süreci iyi okumamız lazım”

BTSO Başkanı İbrahim Bur­kay, kasım 2024’ten bu yana dünyada ciddi anlamda bir tica­ret savaşlarının başladığına dik­kat çekerek, “2025 Mart'ından itibaren de bunun politik yansı­malarını bütün dünyada görü­yoruz. Özellikle ABD’nin tarife uygulamaları dünyadaki bu ti­caret savaşlarının boyutunu da bize gösteriyor. Tarifeler, güm­rük duvarları ve korumacılık iş dünyası olarak tercih ettiği­miz ve desteklediğimiz politi­kalar değil. Dünyada son yaşa­nan politikaları da dikkate ala­rak önümüzdeki süreci çok daha iyi okuyup buna göre stratejiler oluşturmamız lazım” dedi.

Küresel rekabette ‘birlik’ içinde hareket

Ödül alan firmaların sade­ce kendi sektörlerinin değil, Türkiye’nin üretim gücünün de vitrinini de oluşturdukları­nı dile getiren UİB Koordina­tör Başkanı Baran Çelik, “Ge­çen yıl yıpratıcı küresel eko­nomik gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’deki yüksek enflas­yon ve kur politikalarının üre­tim maliyetlerini artırdığına dikkat çeken UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, buna rağmen UTİB olarak 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar ihra­cat gerçekleştirdiklerini söy­ledi. 2025 yılına da sıkıntılar­la başladıklarına dikkat çeken Engin, “Bu zor zamanlarda fir­malarımızın küresel pazarlar­da elini güçlendirebilmek adı­na her zaman yanlarında ola­cağız” mesajını verdi.

“2025 dönüşüm yılı olacak”

UHKİB’in ihracatının 2024 yılında yüzde 10, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 15 geri­lediğini belirten Başkan Nü­vit Gündemir ise Avrupa paza­rındaki daralmanın yanı sıra iç ekonomik dengesizliklerin rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Bunun neticesinde maliyet-fiyat sorunu yaşadık­larının altını çizen Gündemir, “İşgücü maliyetlerinin yük­sekliği nedeniyle sektörümüz için mevcut yapıları çok fark­lı kurmak gerekir ya da işgücü maliyetinin ucuz olduğu ülke­lerde kazanımlarımız ve tec­rübelerimizle devam etmemiz gerekir. 2025’i değişim ve dö­nüşüm yılı olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Tarımsal ürün ithalatı kontrol altına alınmalı”

Başta döviz kurunun çok düşük olması ve üretim maliyetleri nedeniyle tarım ve tarıma dayalı gıda sektörün büyük sorunlar yaşadığını belirten UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu da çözüm önerilerini hükümete sunduklarını ve beklenti içinde oldukların söyledi. Türkiye’nin tarımda ithalatçı bir ülke haline dönüşmeye başladığına dikkat çeken Kamiloğlu, “Özellikle Mısır'dan gelen tarım ürünleri bizim maliyetlerimizin çok altında. Türkiye'nin tarımsal ürün ithalatını kontrol altına alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“En büyük tehlike: Çiftçinin üretimden vazgeçmesi”

Tarımda en büyük tehlikenin, üreticinin küstürülerek üretimden vazgeçmesi olduğunu vurgulayan UYSMİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan da konuşmasında son günlerde ülkemizin büyük bir bölümünde yaşanan don olaylarına dikkat çekerek, “Ülke ekonomisine 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektörüz. Birliğimiz içerisinde de yaklaşık olarak biz 210 milyon dolarlık da bir pay alan bir sektörüz. Görünen o ki don nedeniyle bazı ürünlerde bu sene biraz zor geçecek” dedi.