Bursalı ihracatçılar: Şartlar zor ama durmak yok
Uludağ İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyet gösteren dört birlik, başarı gösteren firmalarını bir törenle ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşan Bursa ihracatının temsilcileri ihracatçılar için zorlu koşullara dikkat çekti.
Uludağ İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyet gösteren dört birlik, 2024 yılında en başarılı performans gösteren firmalarını ortak bir törenle ödüllendirdi. Törene Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu ve UYSMİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan’ın yanı sıra çok sayıda ihracatçı firma katıldı.
“Önümüzdeki süreci iyi okumamız lazım”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kasım 2024’ten bu yana dünyada ciddi anlamda bir ticaret savaşlarının başladığına dikkat çekerek, “2025 Mart'ından itibaren de bunun politik yansımalarını bütün dünyada görüyoruz. Özellikle ABD’nin tarife uygulamaları dünyadaki bu ticaret savaşlarının boyutunu da bize gösteriyor. Tarifeler, gümrük duvarları ve korumacılık iş dünyası olarak tercih ettiğimiz ve desteklediğimiz politikalar değil. Dünyada son yaşanan politikaları da dikkate alarak önümüzdeki süreci çok daha iyi okuyup buna göre stratejiler oluşturmamız lazım” dedi.
Küresel rekabette ‘birlik’ içinde hareket
Ödül alan firmaların sadece kendi sektörlerinin değil, Türkiye’nin üretim gücünün de vitrinini de oluşturduklarını dile getiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Geçen yıl yıpratıcı küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve kur politikalarının üretim maliyetlerini artırdığına dikkat çeken UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, buna rağmen UTİB olarak 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. 2025 yılına da sıkıntılarla başladıklarına dikkat çeken Engin, “Bu zor zamanlarda firmalarımızın küresel pazarlarda elini güçlendirebilmek adına her zaman yanlarında olacağız” mesajını verdi.
“2025 dönüşüm yılı olacak”
UHKİB’in ihracatının 2024 yılında yüzde 10, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 15 gerilediğini belirten Başkan Nüvit Gündemir ise Avrupa pazarındaki daralmanın yanı sıra iç ekonomik dengesizliklerin rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Bunun neticesinde maliyet-fiyat sorunu yaşadıklarının altını çizen Gündemir, “İşgücü maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle sektörümüz için mevcut yapıları çok farklı kurmak gerekir ya da işgücü maliyetinin ucuz olduğu ülkelerde kazanımlarımız ve tecrübelerimizle devam etmemiz gerekir. 2025’i değişim ve dönüşüm yılı olarak görüyoruz” diye konuştu.
“Tarımsal ürün ithalatı kontrol altına alınmalı”
Başta döviz kurunun çok düşük olması ve üretim maliyetleri nedeniyle tarım ve tarıma dayalı gıda sektörün büyük sorunlar yaşadığını belirten UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu da çözüm önerilerini hükümete sunduklarını ve beklenti içinde oldukların söyledi. Türkiye’nin tarımda ithalatçı bir ülke haline dönüşmeye başladığına dikkat çeken Kamiloğlu, “Özellikle Mısır'dan gelen tarım ürünleri bizim maliyetlerimizin çok altında. Türkiye'nin tarımsal ürün ithalatını kontrol altına alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
“En büyük tehlike: Çiftçinin üretimden vazgeçmesi”
Tarımda en büyük tehlikenin, üreticinin küstürülerek üretimden vazgeçmesi olduğunu vurgulayan UYSMİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan da konuşmasında son günlerde ülkemizin büyük bir bölümünde yaşanan don olaylarına dikkat çekerek, “Ülke ekonomisine 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektörüz. Birliğimiz içerisinde de yaklaşık olarak biz 210 milyon dolarlık da bir pay alan bir sektörüz. Görünen o ki don nedeniyle bazı ürünlerde bu sene biraz zor geçecek” dedi.