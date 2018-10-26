Bursalı sanayici 'yatırım' dedi
Bursalı sanayici yılın ilk yarısını yatırımla geçirdi. Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre 2018’in 8 ayında alınan teşvik belgelerinin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %105 atarak son yılların en yüksek teşvik tutarına ulaştı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.