Bütçe, 2017'de 47.4 milyar TL açık verdi

15 Ocak 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre bütçe açığı aralıkta 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ağbal, "Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu" yorumunda bulundu. Açık, 2016'da 29,9 milyar TL olmuştu.

2016'da 20,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken, 2017'de 9,3 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Geçen yıl, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artarak 630,3 milyar liraya ulaştı. Bütçe giderleri ise yüzde 16 büyüme ile 677,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artarak 536 milyar TL olurken; faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 16,3 artarak 621 milyar TL'ye çıktı.

Bakan Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını söyledi.

"Bütçe, Hazine'yi teyit etti"

"Bütçe açığı gerçekleşmesi ile Hazine'nin nakit gerçekleşmesi birbirini teyit eden gerçekleşmeler" diyen Ağbal, "Bütçe açığının aşağı gelmesi Hazine'nin borçlanma programı üzerinde de olumlu etki meydana getirmiştir" şeklinde konuştu.

"Her 100 liranın 10,6'sı faize gitti"

Ağbal, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"2017 yılında faiz harcamaları 56,7 milyar TL oldu. Her 100 TL'den sadece 10,6 lirası faize gitti.

Ülkemizin ihtiyacı olan, özellikle alt yapı yatırımlarına bütçeden ilave gelirimiz olduğu sürece her zaman daha fazla kaynak ayıracağız. Ekonomik istikrarı ve mali disiplini elden bırakmayacağız.

2016'da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87'si mükellefler tarafından doğrudan ödenmişti. 2017'de bu oran yüzde 94'e çıktı. Vatandaş ekonomideki canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödedi"