Büyük hidrolik silindirleri üreten Türk firması 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Kayahan Hidrolik fabrikasında incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gittikleri illerde fabrikaları ziyaret ederek, sanayinin durumunu yakından değerlendirdiklerini anlatan Varank, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduklarını, yapılan teşviklerle Türk sanayisinin çok daha iyi yerlere geleceğini dile getirdi.

Varank, hidrolik firmasının iş hayatına tek bir tezgahla başladığını belirterek, "Şu anda sanayinin eli kolu diyebileceğimiz preslerin hidrolik silindirlerini yapan çok önemli bir firmamız. Dünyadaki global bütün büyük firmalara hidrolik silindir üretiyorlar. Bunun yanında savunma ve havacılık alanında yeni teknolojilere üretim yapıyorlar. Bu firmanın hikayesi, aslında Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi. İkinci kuşak Sevda Kayahan Hanım patronluğu üstlenmiş̧, yönetim kurulunun tamamı kadınlardan oluşuyor. Firmamızın başarıları Türk sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli." dedi.

"Konya'ya kazandıracağımız sanayi altyapılarında kendileriyle çalışmak istiyoruz"

Türkiye'de pres üretimleri yapan firmaların olduğunu anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Bunun tedarikçisi olmak da önemli. Bu firmamız bunları yapıyor. Önümüzdeki dönemde Konya'ya kazandıracağımız sanayi altyapılarında kendileriyle çalışmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile Konya'ya dönük yatırımlarımız var. Onların bir kısmında Kayahan Hidrolik ile çalışacağız. Türkiye sanayisini bu noktalara getirdiği için hanımefendiye teşekkür ediyorum. 'Siparişlerimiz dolu' diyor. Türkiye her zaman katma değerli üretimle gelişecekse, ekonomisini katma değerli üretimle büyütecekse Kayahan Hidrolik bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Türk sanayicisinin imkan verildikçe başarabileceklerini gösteriyor."

Global markalara ihracat yapıyor

Kayahan Hidrolik Genel Müdürü Sevda Kayhan Yılmaz da ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteren hidrolik fabrikasında üretilen ürünleri, global markalara ihraç ettiklerini söyledi.

Baraj kapakları için silindirler, köprü hidrolikleri, hidrolik ve pnömatik silindir gibi ürünleri imal ettiklerini belirten Yılmaz, ayrıca tampon, darbe sönümleyici, deprem izolatörü, paletli araçlar için süspansiyon ve hibrit silindirler ürettiklerini dile getirdi.

Bakan Varank'ın "Bir sanayici olarak son 20 yılda neler değişti" sorusunu yanıtlayan Yılmaz, "Hilafsız, riyasız ve zorlanmadan şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki sanayiciler olarak daha çok dinlenir olduk. Daha önce sesimi bu kadar iyi duyuramıyordum. Yurt dışında iş yaparken göz hizası tutturamamaktan nefret ediyordum. Artık göz hizası tutturabiliyoruz. Daha çok dikkate alınıyoruz." dedi.

Yılmaz, yılın 11 aylık döneminde kapasitelerini yüzde 56 artırdıklarını belirterek, son 20 yılda istihdamı da iki katına çıkardıklarını dile getirdi.

"2003'ten önce tek bir yabancı müşterimiz vardı"

Daha önceleri sanayide üretime verilen katkıların son derece az olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"İthalatın ön plana çıkması bizi rahatsız ediyordu. Gayri Safi Milli Hasıladan sanayinin aldığı pay yüzde 25'lerden 16'ya düşmüştü. İthalat çok artmıştı. İthalatın değil üretimin ön planda olmasını istiyorduk. Bu dönem içinde de dertlerimizi daha iyi anlattık ve dinlenildik. O nedenle daha başarılı oluyoruz. Almanya, Belçika ve İtalya'nın önde gelen en büyük markalarına silindir veriyoruz. Şimdi sesimizi daha iyi duyurduğumuzu düşünüyorum. 2003'ten önce yurt dışında tek bir müşterimiz vardı. Bundan sonra daha çok açıldık. Her geçen gün büyüdük, fuar destekleriyle adımızı duyurduk. Marka ve istihdam destekleri aldık. Bu dönemde çeşitli teşviklerden faydalandık. İstihdamı verimli şekilde artırmaya çalıştık."