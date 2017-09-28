'Büyük Ödül' Assan'ın oldu

28 Eylül 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önderliğinde DÜNYA ve DHL Türkiye işbirliğiyle düzenlenen, Akbank’ın ana sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen 'İhracatın Yıldızları 17' ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi.

İhracatın geliştirilmesi ve ekonomideki katkısının artırılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, bu yıl 313’ü dijital olmak üzere 518 firma yarıştı. Gecede 18 kategoride ödül dağıtıldı.

'İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları' ödül töreninde 'Yılın İhracatçısı Ödülü' Assan Alüminyum'un oldu. Kibar Holding Yönetim Başkanı Ali Kibar ödülü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Dünya Süper Veb Osfset AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent'in elinden aldı.

'Özgün Ürün Şampiyonu' Sanmar Tersanesi olurken, 'Sınır Tanımayan Şampiyon' ödülü MİTAŞ'a verildi. Türkiye ihracatının lokomotif şirketlerinden Tofaş, 'İhracat Performans Ödülü'ne layık görüldü.



Gecede diğer verilen ödüller şöyle;

E-İhracat Şampiyonu: SBS Bilimsel Bio Çözümler

Hizmet İhracatı Şampiyonu: KV331 Yazılım

Turquality Şampiyonu: Kırpart Otomotiv

Girişimcilik Şampiyonu: Armey Tekstil

Üniversite Sanayi İşbirliği: Erna-Maş Makina

En Çevreci Şampiyon: Hatko Kauçuk

Ar-Ge İnovasyon Şampiyonu: VSY Biyoteknoloji

Genç İhracatçı Ödülü: ERTC Dış Ticaret

DHL Özel Ödül: Asaltek Mühendislik

KOBİ Yerel Kahraman Ödülü: Saberkraft

En Uzun Süreli İhracat Artış Ödülü: Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler

Yöresel Ürün İhracatı Özel Ürünü: Misyaprak

Mega Projelerde Fark Yaratan İhracat: Berdan Cıvata

Jüri Özel Ödülü: Temsa.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen 'İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları' yarışmasında ödüller dün akşam görkemli törenle sahiplerini buldu



Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yüzde 6 büyümek zorundayız

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatın ve Türkiye ekonomisinin dünden bugünlere nasıl geldiğini ve yeni hedefleri anlattı. Türkiye ekonomisinin dış ticaretinin 1980-1981 yıllarında toplam 4,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Zeybekci, ülke ekonomisinin 350 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin birkaç yıl öncesine kadar küresel sanayi çevrelerince "fasoncu" olarak tanındığını anımsatan Zeybekci, "Eğer hedefimiz muasır medeniyetse, eğer hedefimiz dünyanın en büyük ekonomilerinden olmaksa bilgi ve teknoloji üretmemiz lazım. Biz bilgiyi, teknolojiyi, patenti, lisansları üreten bir ülke olmalıyız. Çünkü her şey inanılmaz bir hızla değişiyor. Türkiye olarak zamanın ruhunu anlamalı ve bu yarıştan kopmamalıyız. Bu yarıştan bir defa koptuk mu, bir daha toparlanamayız" diye konuştu.



Zeybekci, Türkiye'nin 16 Nisan 2016'da yapılan referandumun ardından "öngörememezlik" yükünden kurtulduğunu belirterek, siyasette uzlaşı zemininin inşa edildiğini söyledi. "Mevzu bahis Türkiye'yse gerisi teferruattır' diye bir araya gelebilecek bir siyasi ortam oluştu. Şimdi tam anlaşılmıyor ama seçimler yaklaştığında bunları daha iyi göreceğiz." diyen Zeybekci, Türkiye'nin büyük bedeller ödeyerek toplumsal mutabakat kabiliyeti kazandığını söyledi.

Türkiye'nin her yıl en az 1 milyon vatandaşına iş bulmak zorunda olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bunun için yüzde 6 büyümek zorundayız" dedi.

"Milli gelirde 13-14 bin dolarları telaffuz etmeye başlayacağız"

Zeybekci, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesini mütemadiyen devam ettireceğini belirterek, "Türkiye bu sene 156 milyar dolarlık o psikolojik bariyeri aşacak ve seneye 170 milyar doları konuşacak. 2019'da Türkiye artık 'bir gayret 200 milyar dolar yaparız biz bunu' demeye başlayacak. Milli gelirde 13-14 bin dolarları telaffuz etmeye başlayacağız inşallah. Yeter ki biz buna inanalım, birlik ve beraberlik içinde çalışalım." diye konuştu.

"Türkiye yüzde 5,5 ortalamanın üzerinde büyümek zorunda"

Yılın ilk yarısında yaşanan yüzde 5,1'lik büyümenin içinde yüzde 2'lik ihracat katkısına dikkati çeken Zeybekci, şunları dile getirdi:

"İhracatın katkısı varsa, hele hele yatırım ve üretimden gelen desteklerle beraber ikisinin toplamı yüzde 3,9 civarındaysa bu hakikaten bizim aradığımız milli büyüme. Türkiye yüzde 5,5 ortalamanın üzerinde büyümek zorunda. Türkiye her sene en az 1 milyon vatandaşına en az iş bulmak zorunda. Onun için yüzde 6 büyümek zorundayız. Yüzde 6 büyümek için de finans imkanlarımızı geliştirmemiz lazım. Yer altı yer üstü zenginliklerimizi ve diğer her türlü kabiliyetimizi mal ve hizmete dönüştürmek ve bundan elde ettiğimiz geliri büyümeyi desteklemek konusunda kullanmak… Kimseye faiz ve hesap vermediğimiz bir Türkiye'yi kurabilirsek Türk mucizesini gerçekleştirmiş olacağız."

"Yetenekli gençlerimize destek olacağız"

Türkiye'nin dinamik girişimcilerinin zekası önderliğinde yükseleceğini anlatan Zeybekci, son zamanlarda Türkiye'de genç girişimcilerin önderlik ettiği oyun ihracatının gurur verici noktalara ulaştığını belirtti.

Zeybekci, "Altın gençlerimiz' Türkiye'de yüzde 100 katma değerli 500 milyon dolarlık ihracat yapıyor, oyun yazıyorlar ve bunları dünyaya satıyorlar. Yetenekli gençlerimize, fikir sahiplerine önümüzdeki dönemde daha farklı şekillerde de destek olacağız. Gençlerimiz için çok farklı bir şey öngörüyoruz. Hayallerine destek olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.

TİM Başkanı Büyükekşi:

67 bin ihracatçımızla hedefimize ulaşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde hedeflerimiz var. Hedeflerimizden en büyüğü de dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay alabilmek. Bu hedefe ulaşabilmek için var gücümüzle mücadele etmemiz ve çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bunun için katma değeri yüksek üretimi artırmak gerektiğini anlatan Büyükekşi, "Bizim için en önemli katma değerlerimiz Ar-Ge, inovasyon, kalite ve tasarımda yaptıklarımız. Yaklaşık 10 aydır ihracatımızda artış açıklıyoruz. Orta vadede konulan hedef 153 milyar dolardan 156 milyar dolar olarak revize edildi. 67 bin ihracatçı adına bu hedefleri aşacağımıza inanıyoruz. Bugün ödül verdiğimiz ihracatçılarımız bizim gizli kahramanlarımız. Biz onları ne kadar Türkiye’ye tanıtabilirsek o kadar ihracatı teşvik etmiş olacağız.” diye konuştu.

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil:

Bu yıl ihracatımız çok iyi gidiyor

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de, "Gerçekten de bu yıl ihracatımız çok iyi gidiyor, firmalarımız gayet geniş bir ürün yelpazesinde 215 ülkeye ihracat yapıyor. Tüketim yerine ihracatın büyümeye olan katkısının artması, bir yanda cari açığımızı aşağıya çekerken, diğer taraftan tasarruf oranlarımızı olumlu etkileyecek bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.