Büyükbaş hayvan etinde yüzde 25'e yakın indirime gidildi
Erzurum Ticaret Borsasından 16 Aralık günü yapılan açıklamada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 128,87 liradan satıldığı duyurulmuştu. Bugün gelen veriler incelendiğinde ise büyükbaş hayvan etinin fiyatında yaklaşık yüzde 25 indirime gidildiği görüldü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 97,83 liradan satıldığı açıklandı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg 96,00 100,00 97,83 HTS
Kuru soğan Kg 13,00 13,00 13,00 HTS
Patates Kg 7,00 9,00 7,05 HTS
İnek sütü Kg 5,00 5,00 5,00 HTS