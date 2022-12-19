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  3. Büyükbaş hayvan etinde yüzde 25'e yakın indirime gidildi

Büyükbaş hayvan etinde yüzde 25'e yakın indirime gidildi

Erzurum Ticaret Borsasından 16 Aralık günü yapılan açıklamada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 128,87 liradan satıldığı duyurulmuştu. Bugün gelen veriler incelendiğinde ise büyükbaş hayvan etinin fiyatında yaklaşık yüzde 25 indirime gidildiği görüldü.

AA
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 97,83 liradan satıldığı açıklandı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİM                    EN AZ FİYAT     EN ÇOK FİYAT     ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg     96,00                  100,00                       97,83 HTS
Kuru soğan Kg       13,00                  13,00                          13,00 HTS
Patates Kg               7,00                    9,00                            7,05 HTS
İnek sütü Kg           5,00                    5,00                            5,00 HTS

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